Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ergänzungsmeldung: Verkehrsunfall mit verletzter Person - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Fulda (ots)

Fulda. Am Mittwochnachmittag (13.07.), gegen 14.30 Uhr, kam es in der Sickelser Straße im Stadtteil Sickels zu einem Verkehrsunfall, bei dem mindestens eine Person verletzt wurde.

Der Unfall, an dem zwei Pkw beteiligt waren, ereignete sich im Bereich des Kreisels Galerie. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Bisher ist bekannt, dass einer der beteiligten Fahrzeugführer mit einem am Morgen in Fulda, im Bereich der Weimarer Straße, gestohlenen Pkw - einem weißen VW UP mit einer Firmenaufschrift - unterwegs war. Zu den genauen Hintergründen und Umständen ermittelt nun die Polizei Fulda.

Der Fahrer des gestohlenen Pkws flüchtete zunächst vom Unfallort. Die Polizei suchte im Anschluss nach der möglicherweise verletzten Person im Stadtgenbiet. Hierzu war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Gegen 17 Uhr nahmen die Beamten im Bereich der Max-Pechstein-Straße einen 29-jährigen Mann fest, auf den die Personenbeschreibung passte. Außerdem wies der 29-Jährige entsprechende Verletzungen auf. Erste Ermittlungen ergaben, dass gegen ihn Haftbefehle wegen verschiedener Eigentumsdelikte bestehen.

Der Mann wurde zunächst zur Abklärung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert und wird im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt überstellt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die entsprechende Beobachtungen zum Diebstahl am Morgen oder zum Unfall am Nachmittag gemacht haben, sich beim Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

