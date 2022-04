Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Bisher zwei Einsätze am Montag.

Die Hauptwache der Feuerwehr Gevelsberg rückte am Montag zu bisher zwei Einsätzen aus. Um 9:00 Uhr wurde die Besatzung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges in Hochstraße gerufen. Dort war eine hilflose Person in einer Wohnung. Die Wohnungstür wurde mit speziellem Türöffnungswerkzeug geöffnet. Die in der Wohnung befindliche Person wurde an den Rettungsdienst übergeben. Einsatzende war um 09:30 Uhr. Um 10:30 Uhr rückte die hauptamtliche Wachbesatzung zu einem Verkehrsunfall an einer Waschstraße an der Hagener Straße aus. Der Rettungsdienst wurde bei der Versorgung von zwei verunfallten Personen unterstützt. Da sich am Unfallort wieder einmal einige Schaulustige befanden, baute die Feuerwehr eine sogenannte Gafferwand auf, um die Privatsphäre der Unfallopfer zu schützen. Dieser Einsatz endete um 11:30 Uhr.

