POL-OH: Diebstahl aus Wohnung

Vogelsbergkreis (ots) - Türen in Schulgebäude aufgehebelt Grebenhain. In einem Schulgebäude in der Hauptstraße hebelten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (13.07.) mehrere Türen auf und verursachten hierdurch Sachschaden von rund 600 Euro. Wie die Täter in das Gebäude gelangten, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der ...

