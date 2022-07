POL-OH: 68-jähriger Rollerfahrer nach Alleinunfall verstorben

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Diebstahl aus Wohnung Bebra. Aus einer Wohnung in der Kleebergstraße im Ortsteil Breitenbach stahlen Unbekannte zwischen Dienstagvormittag (12.07.) und Mittwochnachmittag (13.07.) Schmuck in noch unbekannter Höhe. Wie die Täter in die Räumlichkeiten gelangten, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

