POL-PDLU: Mehrere Betrugsversuche per WhatsApp und am Telefon

Speyer (ots) - Einbruchsversuche Am Melchior-Heß-Park und Einbrüche in Geschäftsräume: Bereits am 01.05.2022 stellte gegen 11:00 Uhr ein 60-jähriger Anwohner Am Melchior-Heß-Park Beschädigungen an seiner Eingangstür fest. Vermutlich versuchte ein Täter in der Nacht vom 29.04.2022 auf den 30.04.2022 über die Eingangstür in das Einfamilienhaus einzubrechen, was allerdings nicht gelang. Am 02.05.2022 meldete ein ...

