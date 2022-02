Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittler entdecken nach Garagenbrand Hinweise auf Drogenplantage

Minden (ots)

In der Nacht zu Freitag (11.02.) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in der Dankerser Straße gerufen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine in Brand geratene Garage sowie den Kellerraum des angrenzenden Zwei-Familienhauses. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Feuerwehr die Löscharbeiten beendet hatte, entdeckten die Ermittler der Polizei Hinweise auf eine Drogenplantage. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie der Plantage sind aktuell noch nicht abgeschlossen.

Gemeldet wurde der Brand kurz nach Mitternacht. Hierbei meldete eine Zeugin per Notruf eine in Flammen stehende Garage. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner des Hauses das Objekt bereits unverletzt verlassen. Ersten Erkenntnissen nach fiel bereits einige Zeit vor der Brandentdeckung der Strom in dem Zwei-Familienhaus aus. Am Montag nahmen die hiesigen Ermittler sowie ein Brandursachensachverständiger die Brandstelle in Augenschein. Hiernach ist das Feuer im Bereich der elektrischen Anlagen entstanden und hat daher mutmaßlich eine technische Ursache. Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung liegen derzeit nicht vor.

