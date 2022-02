Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Überholmanöver misslingt - Motorradfahrer kommt von Straße ab

Preußisch Oldendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bergstraße hat sich am Sonntagnachmittag ein 22-jähriger Motorradfahrer offenbar leicht verletzt.

Den Erkenntnissen nach war der Preußisch Oldendorfer gegen 15.10 Uhr auf der Straße in Richtung Börninghausen unterwegs, als er mit der Honda an einer Linkskurve zum Überholmanöver von zwei Pkws und einem Radfahrer ansetzte. Dabei verlor der Biker - möglicherweise begünstigt durch eine Ölspur - die Kontrolle über die Maschine und fuhr in den rechtsseitigen Straßengraben. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung ins Krankenhaus nach Lübbecke. Für die Dauer der Unfallaufnahme mussten die Einsatzkräfte die Bergstraße für den Verkehr sperren.

