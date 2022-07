Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorrad gestohlen - Fahrräder entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Motorrad gestohlen

Heringen. Ein weiß-blaues Leichtkraftrad des Herstellers "QINGQI" mit dem amtlichen Kennzeichen HEF-XX 996 entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (13.07.). Zur Tatzeit stand das Zweirad im Wert von rund 1.600 Euro auf einem Hof in der Thüringer Straße im Ortsteil Kleinensee. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrräder entwendet

Rotenburg a.d. Fulda. Am frühen Freitagmorgen (15.07.), zwischen 2 Uhr und 4 Uhr, entwendeten Unbekannte ein schwarz-rotes Mountainbike des Herstellers "Idealo" sowie ein mattschwarzes Rennrad der Marke "Cube". Zur Tatzeit waren die beiden Fahrräder im Bereich eines Fahrradständers in der Straße "Marktplatz" aneinander geschlossen. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von circa 2.200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell