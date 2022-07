Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Einbruch in Wohnmobil - Bauwagen aufgebrochen

Fulda (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (14.07.) in ein Vereinsheim in der Johannisstraße ein. Die Täter hebelten eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes auf und durchsuchten mehrere Räume. Sie stahlen ein Fernsehgerät im Wert von circa 500 Euro und verursachten etwa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Wohnmobil

Kalbach. Auf der Tank- und Rastanlage Uttrichshausen brachen Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag (14.07.) ein Wohnmobil auf. Die Täter stahlen Bargeld und verursachten circa 1.100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bauwagen aufgebrochen

Fulda. Ein Bauwagen mit Spielgeräten wurde zwischen Mittwochnachmittag (13.07.) und Donnertagmorgen (14.07.) auf einem Gelände einer Schule in der Huberstraße zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter stahlen vier Waveboards sowie einen Stahlroller und verursachten circa 230 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell