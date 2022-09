Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220922.3 Itzehoe: Dieb entwendet Geldbörse aus Umhängetasche

Itzehoe (ots)

Am Mittwoch um10:34 Uhr kaufte eine 71jährige Frau aus Wacken ein Ticket im Bahnhof Itzehoe. Ihre Geldbörse trug sie in einer Umhängetasche bei sich. Beim anschließenden Einkauf in einem Supermarkt an der Edendorfer Straße bemerkte sie, dass der Reißverschluss der Umhängetasche leicht geöffnet war. Im Kassenbereich fehlte nun die Geldbörse mit einem hohen dreistelligen Bargeldbetrag, persönlichen Ausweispapieren und drei EC-Karten. Vermutlich war der Reißverschluss bereits von einem unbekannten Täter geöffnet worden, um an die Geldbörse zu gelangen.

