Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Brand eines Elektrogeräts

Bild-Infos

Download

Konstanz (ots)

Anwohner meldeten am 04.06.2022 um 06.13 Uhr einen Brand eines Elektrogeräts in einer Küche eines Wohngebäudes.

In einem Wohngebäude in der Tenbrinkstraße kam es zum Brand einer Spülmaschine in einer Küche.

Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr Konstanz konnten ein Brandereignis in der Küche im ersten Obergeschoss bestätigen. Ein Bewohner hatte bereits versucht den Brand zu löschen, dieser musste im späteren Verlauf des Einsatzes durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten in ihren Wohnungen verbleiben.

Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in die Wohnung. Die brennende Spülmaschine konnte abgelöscht, Stromlos geschalten und ins Freie verbracht werden.

Der betroffene Bereich wurde mithilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert. Zusätzlich wurde die Wohnung, sowie das Treppenhaus mittels Drucklüfter maschinell belüftet. Nach Abschluss der Entrauchungsmaßnahmen wurde die Wohnung auf erhöhten CO Gehalt kontrolliert. Es konnte hierbei keine erhöhte CO-Konzentration vorgefunden werden. Die Wohnung konnte im Anschluss wieder an die Bewohner übergeben werden.

- Einsatzstichwort: Feuer Gebäude - Datum: 04.06.2022 - Uhrzeit: 06:13 Uhr - Einsatzort: Tenbrinkstraße - Eingesetzte Kräfte: 22 - Fahrzeuge: 6/10-4, 6/44-1, 6/33, 6/44-3, 6/19

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell