Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220922.1 Kellinghusen: Geldbörse bei Einkauf gestohlen

Kellinghusen (ots)

Am Mittwoch um 12:45 Uhr tätigte eine 75jährige Kellinghusenerin ihre Einkäufe bei einem Supermarkt An der Stör. Im Kassenbereich bemerkte diese das Fehlen ihrer Geldbörse, welche gut verstaut in ihrer Einkaufstasche verwahrt und in einen Flechtkorb gelegt wurde. Unbekannte Täter entwendeten die Börse, während der Korb im Einkaufswagen transportiert wurde. Es fehlen nun 200 Euro Bargeld, persönliche Ausweispapiere und eine EC-Karte.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell