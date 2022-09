Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220921.4 Hemmingstedt: Vandalismus auf Spielplatz

Hemmingstedt (ots)

Seit Mitte August 2022 ist es auf einem Spielplatz in Hemmingstedt zu zwei Sachbeschädigungen gekommen. Die Randalierer verursachten Schäden in Höhe von etwa 1.700 Euro, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Mitte August bis Mitte September begaben sich Unbekannte auf den Spielplatz in der Liegnitzer Straße und beschädigten dort ein Seilspielgerät, Schadenshöhe etwa 1.100 Euro. Innerhalb der letzten Tage, 13. bis 20. September 2022, suchten Personen die Örtlichkeit erneut auf und richteten an einem Tisch und an einer Bank einen Schaden an.

Hinweise auf die Randalierer gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell