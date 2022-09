Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220921.2 Burg: Unbekannter beschädigt parkendes Fahrzeug-Zeugen gesucht

Burg (ots)

Am Montag stellte ein 40jähriger Burger seinen schwarzen BMW in der Zeit von 7.30 bis 17.15 Uhr auf dem Parkplatz am Holzmarkt ab. In dieser Zeit verursachte jemand einen tiefen Kratzer auf der Beifahrertür und der Tür hinten rechts, der bis auf die Grundierung reicht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04825-7799880 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell