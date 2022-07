Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Erstmeldung - Feuer an einem Gewerbebetrieb

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 27. Juli 2022, 15.02 Uhr, Sandweg, Stockum

Die Feuerwehr Düsseldorf befindet sich zurzeit in einem Einsatz im Stockum. Aus unklarer Ursache kam es zu einem Brand von Schrottfahrzeugen im Außenbereich, welcher auf ein Gewerbebetrieb übergreifen konnte. Die Feuerwehr setzte bei Eintreffen sofort die Brandbekämpfung ein und forderte weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle nach. Im Bereich der Sandstraße war eine Rauchsäule aus weiter Entfernung bereits sichtbar. Durch das Übergreifen der Flammen stand der Anbau eines Gartenbetriebs unmittelbar in Vollbrand. Die Löschmaßnahmen dauern an, der Bereich wurde kontrolliert, nach jetzigem Stand gibt es keine Verletzten.

