Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Scheunenbrand erfordert Großeinsatz der Feuerwehr Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Samstag, 23. Juli 2022, 12.07 Uhr, Aderdamm, Hamm

Die Feuerwehr Düsseldorf befindet sich zurzeit in einem Einsatz in Hamm. Aus unklarer Ursache kam es nach einem Knall zu einer Brandentwicklung im Bereich einer Scheune. Die Rauchsäule war auf der Anfahrt bereits aus mehreren hundert Metern sichtbar. Es brennt ein Gebäude in einem Umfang von geschätzt 150 qm Fläche. Durch die Lage des Objektes werden weitere Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung sowie für die Löschwasserversorgung aus weiter entfernten Hydranten an die Einsatzstelle geführt. Das Feuer konnte bereits um 13 Uhr "in Gewalt" gebracht werden, die Einsatzmaßnahmen laufen jedoch weiter. Es konnte alle Pferde, die sich in der Scheune befanden, in Sicherheit gebracht werden. Eine Person wurde durch den Rettungsdienst gesichtet, sie ist unverletzt und kann an der Einsatzstelle verbleiben. Ein leicht verletzter Feuerwehrmann wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzdauer ist zurzeit nicht absehbar.

