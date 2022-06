Schwetzingen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Weil er am Mittwochabend eine 15-Jährige in sexueller Art und Weise belästigt haben soll, nahm die Polizei einen 28 Jahre alten Mann vorläufig fest. Als die Jugendliche gegen 19:20 Uhr am Bahnhof in Schwetzingen aus der S-Bahn stieg, berührte sie ein ihr unbekannter Mann in unsittlicher Art und Weise am Körper. Sofort ...

mehr