FW-D: Bauarbeiter auf Düsseldorfer Kirmes abgestürzt

Düsseldorf (ots) - Samstag, 23. Juli 2022, 12.07 Uhr, Aderdamm, Hamm Die Feuerwehr Düsseldorf befindet sich zurzeit in einem Einsatz in Hamm. Aus unklarer Ursache kam es nach einem Knall zu einer Brandentwicklung im Bereich einer Scheune. Die Rauchsäule war auf der Anfahrt bereits aus mehreren hundert Metern sichtbar. Es brennt ein Gebäude in einem Umfang von ...

