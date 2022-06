Polizei Mettmann

POL-ME: Aufsehen erregende Flucht nach Wohnungseinbruch - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2206045

Am Mittwochmittag, 08.06.2022, ertappte eine 48-jährige Ratingerin zwei Einbrecher auf frischer Tat in ihrer Wohnung am Fürstingweg in Ratingen, als sie nach Hause zurückkehrte. Die Männer flohen in einem schwarzen VW Golf von der Tatörtlichkeit. Eine Streifenwagenbesatzung verfolgte das Täterfahrzeug über die A44 Richtung Düsseldorf, konnte dies jedoch, trotz eines ebenfalls zur Fahndung eingesetzten Hubschraubers der Polizei, nicht mehr stellen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 08:20 Uhr verließ eine 48-jährige Ratingerin ihre in Homberg am Fürstingweg in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung. Als sie gegen 14:45 Uhr zurückkehrte, stellte sie ein gewaltsam geöffnetes Fenster und ein augenscheinlich durchsuchtes Wohnzimmer fest. Nur wenige Sekunden später entfernte sich ein schwarzer VW Golf mit britischen Kennzeichen und besetzt mit zwei Männern unmittelbar vom Tatort in Richtung Meiersberger Straße. Die Ratingerin alarmierte sofort die Polizei, welche eine Nahbereichsfahndung nach dem flüchtigen Täterfahrzeug einleitete.

Einige Minuten später traf eine Streifenwagenbesatzung auf den beschriebenen VW Golf, welcher die Brachter Straße in Richtung Ratingen befuhr. Als der Fahrzeugführer den Streifenwagen erblickte, scherte er aus seiner Fahrspur aus und fuhr über die Gegenfahrbahn auf die unmittelbar angrenzende Auffahrt zur Autobahn A44 in Richtung Düsseldorf auf. Die Beamten nahmen unmittelbar die Verfolgung des mit hoher Geschwindigkeit flüchtigen Fahrzeuges auf, verloren jedoch den Sichtkontakt zu dem VW Golf. Auch ein zusätzlich zur Fahndung eingesetzter Hubschrauber der Polizei sowie der Notruf einer Zeugin, die angegeben hatte, dass der schwarze VW Golf nach einem verkehrsgefährdenden Überholmanöver in Richtung A52 gefahren sei, konnten nicht dazu beitragen, das Täterfahrzeug zu stellen.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen eines Wohnungseinbruchsdiebstahls sowie wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Zeugen, die sachdienliche Angaben sowohl zu dem Einbruchdiebstahl als auch zu der Flucht sowie des Verbleibs des schwarzen VW Golf mit augenscheinlich gelben Kennzeichen britischer Herkunft, tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

