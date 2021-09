Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: PKW aufgebrochen - Bargeld und Inneneinrichtung entwendet #polsiwi

Neunkirchen-Salchendorf (ots)

In der Nacht von Montag (06.09.2021) auf Dienstag brachen Unbekannte in einen BMW M5 in der Arbachstraße ein.

Nachdem der oder die Täter die Seitenscheibe eingeschlagen haben, bauten sie zahlreiche Teile der Innenverkleidung aus. So fehlten neben 300 Euro Bargeld nachher auch das Lenkrad samt Airbag, die Mittelkonsole, die gesamte Instrumententafel und die Zierblende.

Beute- und Sachschaden belaufen sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Das Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu möglichen Fahrzeugen und/ oder Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte unter der 0271/ 7099 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell