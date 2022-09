POL-IZ: 220920.4 Breitenburg: Autofahrerin verursacht Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Brunsbüttel (ots) - Am Montag um 10.15 Uhr erledigte eine 78jährige Kundin aus Burg ihre Einkäufe in einem Supermarkt an der Heisenbergstraße. Ihre Geldbörse verwahrte sie in einer verschlossenen Umhängetasche. An der Kasse bemerkte diese, dass die Tasche unbemerkt geöffnet und die Geldbörse entwendet wurde. Neben persönlichen Ausweispapieren fehlen nunmehr zwei Bankkarten und ein niedriger zweistelliger ...

