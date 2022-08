Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Technischer Defekt- Fahrzeug brennt

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 04.08.2022 gegen 14.45 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitgeteilt, dass auf der L 202 zwischen Demzin und Faulenrost ein Fahrzeug brennt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde bei Eintreffen vor Ort festgestellt, dass ein PKW VW Passat (Bj 2003) im Bereich der Motorhaube vollständig ausgebrannt war. Die eingetroffene Feuerwehr hatte den Brand inzwischen abgelöscht, sodass keine weitere Gefahr für ein neben dem Fahrzeug befindlichen Weizenfeld mehr bestand. Der 51- jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr die Landstraße aus Richtung Faulenrost kommend in Fahrtrichtung Demzin, als er feststellte, dass sein Fahrzeug zu qualmen anfing. Es handelte sich hierbei um einen technischen Defekt am Fahrzeug.

Nach der Bergung des Fahrzeuges wurde offensichtlich, dass der Belag der Landstraße durch den Fahrzeugbrand derartig in Mitleidleidenschaft gezogen wurde, dass diese halbseitig für den Verkehr gesperrt werden musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

