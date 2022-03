Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Wassereinbruch bei einem Baggerboot -Bergung ist angelaufen-

Stade (ots)

In den späten Vormittagsstunden des 07.03.2022 wurde bei einem Wassersportverein an der Schwinge mit einem vereinseigenen Baggerboot der Schlick an den Liegestellen der Sportboote aufgewühlt. Diese Arbeiten werden jedes Jahr vor Saisonbeginn durchgeführt, damit die Sportboote ausreichend Wassertiefe haben. Dabei lief das 7,5 Meter lange Baggerboot auf eine Pfahlreihe auf und kam dort auf einem Pfahl fest. Mit dem ablaufenden Wasser kam immer mehr Druck auf den Bootsrumpf und es kam schließlich zum Wassereinbruch. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG brachten auf Anordnung des Umweltamtes des Landkreises Stade vorsorglich Ölsperren aus. Um ein Austreten von Betriebsstoffen zu verhindern, wurde der Kraftstoff vorsorglich abgepumpt. Beim nächsten Hochwasser wird versucht das Boot wieder frei zu bekommen und an Land zu setzen. Die Wasserschutzpolizei Stade hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell