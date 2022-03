Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Codierung durch die Wasserschutzpolizei - der "Fingerabdruck" für ihr Boot. An der Oste sollen Diebstähle erschwert werden.

Stade (ots)

Fachkundige Wasserschutzpolizisten aus Stade haben beim TSV Großenwörden, dortige Wassersportsparte mehrere Außenbordmotoren mit einer Individualnummer versehen. Die Motoren werden so zu einem individuellen Gegenstand und unattraktiv für Diebe - eine Vorsorge, die jeder Eigentümer treffen kann. Im letzten Jahr kam es zu mehreren Außenbordmotordiebstählen in Hechthausen mit insgesamt hohem Gesamtschaden. Mit dem Vorsitzenden des TSV wurde der Kontakt hergestellt, um im Bereich der Oste derartige Diebstähle zu erschweren. Die Eigentümer-Identifizierungs-Nummer aus Zahlen und Buchstaben wird dauerhaft auf die Oberfläche graviert. So kann ein direkter Rückschluss auf den rechtmäßigen Eigentümer zum Zeitpunkt der Gravur erfolgen. Anhand des folgenden Beispiels erkennt man die Zusammensetzung des Codes: Beispiel Codeschlüssel: Max Mustermann, wohnhaft Stadersand 1b in 21683 Stade STD38152101bMM22 STD = Kfz-Kennzeichen 38 = Kennzahl der Stadt 15210 = Codenummer der Straße 1b = Hausnummer M = Anfangsbuchstabe des Vornamens M = Anfangsbuchstabe des Nachnamens 22 = Jahr der Codierung

Zum Gravieren eignen sich übrigens alle hochwertigen Ausrüstungsgegenstände, die eine feste Oberfläche haben. Bei Interesse wenden Sie sich an Ihre zuständige Wasserschutzpolizeistation. Der Eigentümer muss einen Eigentumsnachweis für den Gegenstand vorlegen und sich mit einem gültigen Ausweisdokument ausweisen.

