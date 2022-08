POL-NB: Traktorgespann kollidiert mit Hochspannungsleitung bei Benz (Insel Usedom)

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am 03.08.2022 gegen 18:10 Uhr fuhr ein Traktor der Marke CLAAS samt Agraranhänger der Marke WESTER auf einem Ackerland bei Reetzow, Gemeinde Benz, Insel Usedom. Hierbei übersah der 23-jährige Fahrzeugführer die über das Ackerland gespannten Hochspannungsleitungen und kollidierte mit der ausgefahrenen Förderschnecke des Anhängers mit den Leitungen. Durch den nun fließenden Strom wurde Fahrer leicht verletzt, konnte sich aber aus dem Traktor befreien. Der Traktor und der Anhänger fingen durch den Strom Feuer. Die Freiwilligen Feuerwehren Benz, Bansin, Pudagla, Zirchow und Heringsdorf mit 40 Kameraden löschten den Brand. Der Traktor und der Anhänger wurden stark beschädigt. Nach ersten Schätzungen könnte der Schaden etwa 400.000 EUR betragen. An den Hochspannungsleitungen entstand kein sichtbarer Schaden. Der Strom musste aber durch den Energieversorger E.ON.e.dis zur Bergung des Gespanns abgestellt werden, sodass es in den Gemeinden Benz, Heringsdorf und Korswandt zu kurzzeitigen Stromausfällen kam, u.a. auch beim Polizeirevier Heringsdorf.

