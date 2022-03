POL-GM: 39-Jähriger beschädigt Streifenwagen

Gummersbach / Lindlar (ots) - Am Dienstagabend (8. März) musste die Feuerwehr gegen 22.40 Uhr zu einem Dachstuhlbrand auf der Dümmlinghauser Straße in Gummersbach ausrücken. Brandermittler der Polizei kommen nach Untersuchungen am Brandort zu dem Ergebnis, dass das Feuer in dem Rohbau absichtlich gelegt worden ist. Zeugen, die in der Brandnacht verdächtige ...

mehr