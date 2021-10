Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schüler bei Unfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 27.10.2021, 15.10 Uhr wurde ein Schüler bei einem Unfall auf der Spilbrinkstraße in Ahlen leicht verletzt. Eine 44-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Spilbrinkstraße in Richtung Friedhof. Plötzlich lief der Zehnjährige zwischen zwei Autos auf die Fahrbahn und prallte gegen den Kotflügel des Pkws der Ahlenerin. Dadurch wurde der Junge auf den Boden geschleudert und zog sich die Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Ahlener zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein geringer Sachschaden.

