POL-LIP: Barntrup - Unfall unter Radfahrern

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag befuhr ein 16jähriger Junge aus Blomberg mit seinem Fahrrad den Radweg neben der B1 von Blomberg in Richtung Barntrup. In Höhe Oesterröden wurde der Jugendliche von einem 56jährigen Radfahrer aus Bad Pyrmont überholt. Beim Überholvorgang berührte der Pyrmonter Radler den Jugendlichen und beide stürzten. Der unfallverursachende 56jährige Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Minden geflogen wurde. Der Jugendliche aus Blomberg wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090.

