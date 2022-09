Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Autofahrerin bei Unfall verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am Freitagnachmittag bog eine 69jährige Frau aus Bad Pyrmont mit ihren PKW Seat an der Auffahrt Beller Holz nach links auf die B 1 ein. Als die Frau vom Einfädelungsstreifen auf die rechte Fahrbahn wechselte, übersah sie den neben ihr fahrenden PKW Kia einer 22jährigen Autofahrerin aus Detmold. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Bei dem Unfall wurde die 22jährige Frau aus Detmold leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden. Zeugen zum Unfallhergang werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

