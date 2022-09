POL-LIP: Detmold - Betrunkener E-Skooter-Fahrer stürzt

Lippe (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (15. September 2022) kam es gegen 2.30 Uhr im weiten Verlauf der Höxterstraße zu einer Gefährdung im Straßenverkehr, an der zwei PKWs beteiligt waren. Die Gefährdung soll sowohl in Fahrtrichtung Elbrinxen (durchs Stadtgebiet Lügde hindurch) als auch in Richtung Bad Pyrmont stattgefunden haben. Bei den daran beteiligten ...

mehr