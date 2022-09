Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Großmutter und Enkel auf Supermarkt-Parkplatz angegangen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagvormittag (15. September 2022) meldete uns ein 23-Jähriger aus Bad Salzuflen den Versuch einer gefährlichen Körperverletzung in der Hoffmannstraße. Gegen 10.40 Uhr habe dieser auf dem Parkplatz eines Supermarktes beobachtet, wie seine Großmutter von einem unbekannten Mann belästigt wurde. Nachdem der Bad Salzufler sich einmischte, um seine Oma zu verteidigen, ging der Unbekannte auch ihn an: Er beleidigte ihn, kam mit einem Messer in der Hand auf ihn zu und versuchte den 23-Jährigen zu schlagen. Bei dem Hinweis nun die Polizei zu rufen, lief der Unbekannte davon. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 35 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, stämmige Statur, dunkler Teint, schwarze / kurze Haare und Bart, auffallend dicke Lippen, dunkle Bekleidung, grauer Rucksack, machte einen verwahrlosten Eindruck und sprach vermutlich rumänisch. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 5, Rufnummer 05222 98180.

