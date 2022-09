Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 20-Jähriger von Unbekannten angegriffen.

Lippe (ots)

In der Saganer Straße kam es Donnerstagnacht (15. September 2022) zu einer Körperverletzung an einem 20-Jährigen. Der Mann aus Winterberg war dort gegen 23.15 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs, als er von zwei Männern aus einem dunklen Fahrzeug heraus angesprochen und im Anschluss verfolgt wurde. Der 20-Jährige flüchtete mit seinem Rad bis zu einem nahe gelegenen Berufskolleg, wo er jedoch stürzte und von den Unbekannten eingeholt wurde. Diese beleidigten und schubsten ihn und traten auf ihn ein, als er am Boden lag. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: ca. 21 bis 22 Jahre alt und dunkle Haare - einer der Täter habe eine stämmige Statur und einen Bart, der zweite habe eine schlanke Statur und Sneakers getragen. Das Kriminalkommissariat 5 bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Körperverletzung haben, sich unter der Rufnummer 05222 98180 zu melden.

