Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Lothe. In Wohnhaus eingebrochen.

Lippe (ots)

Zwischen dem 21. Juli und dem 15. September 2022 brachen Unbekannte in ein zurzeit leerstehendes Wohnhaus in der Steinheimer Straße ein. Um sich gewaltsam Zutritt zum Haus zu verschaffen, wurde ein Fenster eingeschlagen und aufgehebelt. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Zimmer im Erd- sowie Obergeschoss. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, setzt sich bitte unter 05231 6090 telefonisch mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung.

