POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Verkehrsunfall mit Hundeleine.

Während der Ahndung eines Verkehrsverstoßes kam es am Mittwochmorgen (14.09.2022) auf dem Geh- und Radweg der Heidenoldendorfer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger mit Hund und einem Lastenfahrradfahrer.

Polizeibeamte hielten einen 70-jährigen Mann an, der mit seinem Hund zu Fuß über eine rote Ampel gegangen war. Während des verkehrsdidaktischen Gesprächs auf dem Geh- und Radweg lief der Hund des Mannes an der Leine auf einen Grünstreifen. Ein 61-jähriger Mann auf einem Lastenrad übersah augenscheinlich die Leine. Nachdem ein Polizist ihm warnend zurief, bremste er, konnte jedoch nicht mehr verhindern, in die Leine zu fahren. Der Hundehalter wurde dabei zu Boden gerissen und leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung ins Klinikum. Der Radfahrer blieb unverletzt. Auch der Hund hatte augenscheinlich keine Verletzungen.

