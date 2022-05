Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Kurierfahrer bald ohne "Lappen".

Lippe (ots)

Am Montag wollten Beamte des Verkehrsdienstes einen Kurierfahrer anhalten, weil dieser mit seinem Smartphone am Ohr telefoniert hatte. Dazu gaben sie dem Fahrer eindeutige Anhaltezeichen. Statt zu stoppen beschleunigte der 27-jährige Fahrer aus Herford seinen Wagen auf der B 66 stark. Er überholte drei vor ihm fahrende Autos und fuhr in einem 50 km/h-Bereich mit deutlich über 100 km/h. Schließlich stoppte der 27-Jährige sein Kurierfahrzeug. Dem Mann aus Herford drohen nun ein Fahrverbot von zwei Monaten sowie ein Bußgeld von mehreren hundert Euro.

