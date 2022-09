Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Motorradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Im "Elend" wurde ein Motorradfahrer am Mittwochabend (14.09.2022) bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Der 46-jährige Mann aus Vlotho fuhr mit seiner BMW Richtung Lemgo, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor. Er rutschte in den linken Straßengraben und stieß geben ein Verkehrsschild und einen Leitpfosten. Der Vlothoer wurde von Ersthelfern betreut und anschließend mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Hilfsbereite Anwohner stellten das beschädigte Fahrzeug für ihn unter. Der Sachschaden liegt bei etwa 1000 Euro. Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße kurzzeitig.

