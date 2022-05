Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (198/2022) Unfall auf A 7 bei Hann. Münden - Autofahrer aus Nordhessen kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich, 39-Jähriger schwer verletzt

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Fahrtrichtung Kassel, zwischen Hann. Münden-Hedemünden und -Lutterberg Sonntag, 8. Mai 2022, gegen 06.15 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf der A 7 bei Hann. Münden (Landkreis Göttingen) hat sich am frühen Sonntagmorgen (08.05.22) ein Autofahrer aus dem Landkreis Kassel (Hessen) mit seinem Wagen mehrfach überschlagen. Bei dem Unfall wurde der 39-Jährige schwer verletzt. Die Unfallursache steht noch nicht fest.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann mit seinem Opel Astra in Richtung Kassel unterwegs. Hinter der Anschlussstelle Hann. Münden-Hedemünden kam der 39-Jährige im Anschluss an einen Überholvorgang aus noch ungeklärter Ursache mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem angrenzenden Feld. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Göttinger Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

