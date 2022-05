Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (196/2022) Scheunenbrand in Ellershausen - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Göttingen (ots)

Gemeinde Niemetal, Ortsteil Ellershausen, Lange Straße Donnerstag, 5. Mai 2022, gegen 17.25 Uhr

ELLERSHAUSEN (jk) - Beim Brand einer Scheune ist am Donnerstag (05.05.22) in der Ortschaft Ellershausen (Gemeinde Niemetal, Landkreis Göttingen) Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Brandort wurde für die weiteren Untersuchungen beschlagnahmt.

Nach ersten Informationen brach das Feuer mutmaßlich im Bereich des Dachstuhls der Scheune aus. In der Folge wurde auch das direkt angrenzende Wohnhaus beschädigt. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren konnten aber ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Über 100 Kameraden waren im Löscheinsatz.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

