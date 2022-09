Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Von der Straße abgekommen.

Lippe (ots)

Weil er augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, kam ein Detmolder Donnerstagnacht (15. September 2022) von der Bad Meinberger Straße in Diestelbruch ab und verunfallte. Der 23-Jährige war gegen 23.30 Uhr mit seinem BMW auf der Vahlhauser Straße unterwegs. Als er nach links in die Bad Meinberger Straße abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Bordstein, bevor er auf einem Grundstück zum Stehen kann. Während der Mann unverletzt blieb, entstand durch den Unfall erheblicher Sachschaden am BMW sowie einer Hecke des Grundstücks. Auf seinen Führerschein muss der Detmolder nun erstmal verzichten - dieser wurde sichergestellt.

