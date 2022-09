POL-LIP: Bad Salzuflen. Katalysator gestohlen.

Lippe (ots) - In der Schötmarschen Straße übersah eine 26-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen (14.09.2022) beim Einbiegen von einer Grundstückseinfahrt einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Wagen. Der VW Golf der Frau stieß gegen 6:20 Uhr mit dem Mercedes eines 29-Jährigen zusammen. Dadurch geriet das Auto des Mannes in den Gegenverkehr und überschlug sich. Der 29-Jährige aus Bad Salzuflen wurde ...

mehr