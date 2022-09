Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagvormittag stellte ein 39-Jähriger einen Pkw Daimler-Benz auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße ab. Als er wieder zu dem Fahrzeug kam, stellte er einen großen Lackkratzer auf der Fahrerseite fest. Der entstandene Sachschaden betrug mehrere Hundert Euro. Zeugenhinweise zum noch unbekannten Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0218104/2022 entgegen. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell