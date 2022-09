LPI-GTH: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Zwei 19 und 38 Jahre alten Männer wurden am Freitag, gegen 21.45 Uhr an einem Aufzuchtsteich für Fische in der Marktbrunnenstraße festgestellt, wie sie gerade mit einer Angelschnur und Haken versuchten Fische zu angeln. Durch die Gothaer Polizei wurde eine Anzeige wegen versuchtem Diebstahl aufgenommen. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Inspektionsdienst Gotha Telefon: 03621/781124 E-Mail: ...

