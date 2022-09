LPI-GTH: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Ilmenau - Stützerbach (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag, wurde in der F.-F.-Greiner-Straße, im Ortsteil Stützerbach, ein Zigarettenautomat durch unbekannte Täter aufgebrochen. Neben dem darin befindlichen Bargeld, wurde auch eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln durch die Täter erbeutet. Die Polizei Ilmenau hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche ...

