LPI-GTH: Diebstahl aus Bus- Zeugensuche

Elleben (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Morgen, gegen 07.00 Uhr befuhr ein 17-jähriger Fahrer einer MZ die K4 von Riechheim in Richtung Gügleben. Augenscheinlich aufgrund des dort befindlichen Rollsplits, rutsche der junge Mann mit seinem Kraftrad aus und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die MZ wurde durch das Unfallgeschehen leicht beschädigt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

