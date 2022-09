Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ilmenau - Stützerbach (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag, wurde in der F.-F.-Greiner-Straße, im Ortsteil Stützerbach, ein Zigarettenautomat durch unbekannte Täter aufgebrochen. Neben dem darin befindlichen Bargeld, wurde auch eine unbekannte Menge an Zigarettenschachteln durch die Täter erbeutet. Die Polizei Ilmenau hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können. Diese setzen sich bitte, unter Nennung der Bezugsnummer 0218121/2022, telefonisch (03677/601124)mit der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau in Verbindung.(rk)

