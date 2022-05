Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Fußgänger verletzt, PKW beschädigt: Zeugen zur Klärung eines Sachverhalts gesucht

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (17. Mai 2022) gegen 13:50 Uhr ereignete sich ein Sachverhalt auf der Kardinal-von-Galen-Straße, für den die Polizei nun Zeugen sucht. Als ein 70-jähriger PKW-Fahrer dort in Richtung Egmontstraße fuhr, kam es zu einer Berührung zwischen dem rechten Außenspiegel des weißen Mitsubishi ASX des Mannes und dem linken Arm eines 32-jährigen Fußgängers, der in gleiche Richtung lief. Die beiden Beteiligten machten anschließend gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten widersprüchliche Angaben zum Sachverhalt. Der Fußgänger erlitt eine Verletzung am Arm, am Mitsubishi entstand Sachschaden. Um den Sachverhalt zu klären, bittet die Polizei nun Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, sich unter 02823 1080 zu melden. (cs)

