POL-KLE: Straelen - Dunkler PKW nach Unfall mit Lastenrad gesucht

Straelen (ots)

Am Mittwoch (18. Mai 2022) gegen 11:40 Uhr befuhr eine 25-Jährige aus Straelen mit ihrem Lastenrad den Kulmesweg in Richtung Zur Caenheide. In der Beförderungskiste des Rades saß der 5-jährige Sohn der Frau. Als sie auf Höhe einer Gärtnerei nach eigenen Angaben ein Fahrzeug wahrnahm, das sich von hinten näherte, fuhr sie weiter nach rechts zum Fahrbahnrand. Dabei geriet das Lastenrad in Ungleichgewicht und kippte zur Seite. Bei dem Sturz verletzten sich die 25-Jährige und das Kind leicht. Der PKW setzte seinen Weg fort, ohne anzuhalten. Nach Angaben der Frau soll es sich um ein schwarzes Auto gehandelt haben. Nach jetzigem Erkenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass es auch zu einer Berührung zwischen dem PKW und dem Lastenrad kam. Der Fahrer und eventuelle Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

