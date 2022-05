Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl aus Kfz

Hecktür aufgebrochen

Geldern (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 14:30 Uhr, und Mittwoch (18. Mai 2022), 05:30 Uhr, haben unbekannte Täter das Schloss an der Hecktür eines VW Crafters aufgebrochen, der auf einem Parkplatz am Boeckelter Weg abgestellt war. Sie entwendeten diverse Werkzeuge sowie Benzinkanister und ein Stromaggregat aus dem Fahrzeuginneren. Anschließend flüchteten die Täter. Zeugenhinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

