POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. 35-Jähriger nach Körperverletzung in Gewahrsam genommen.

Am Montagabend (4. April 2022) gegen 20.15 Uhr wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung in ein Hotel in der Brunnenstraße nach Bad Meinberg gerufen. Dort waren zwei männliche Hotelgäste in Streit geraten. Im Zuge dessen schlug ein 35-Jähriger aus dem Lettland auf einen 41-Jährigen aus Bremerhaven ein, so dass dieser leicht verletzt wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich der stark alkoholisierte 35-jährige Mann sehr aggressiv und uneinsichtig. Zusätzlich bedrohte er die Beamten, so dass bei einer Ingewahrsamnahme mit starker Gegenwehr zu rechnen war. Mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften aus Bielefeld gelang es gegen 23.45 Uhr schließlich den Mann zu Boden zu bringen. Dabei wurde er leicht verletzt. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 35-Jährige dem Gewahrsam der Polizeiwache Detmold zugeführt, wo er die restliche Nacht verbrachte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

