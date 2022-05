Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Kellen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Kleve-Kellen (ots)

In Zeitraum von Sonntag (15.05.2022), 21:45 Uhr bis Mittwoch (18.05.2022), 16:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem als Wohngemeinschaft genutztem Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Schützenhaus". Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter eine Zimmertür auf, entwendeten Computerzubehör und Bargeld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell